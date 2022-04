OM : l'incroyable match de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Ce jeudi midi, nous vous racontions la nouvelle vie de Steve Mandanda. Celle d'un portier déchu de sa place de numéro un à l'Olympique de Marseille et de sa place dans le groupe France. Une situation qui ne lui va pas, bien entendu, mais qu'il essaye de prendre positivement. Par chance, les soirées européennes sont pour lui et non pour Pau Lopez.

Ce jeudi soir, à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, contre le PAOK, il était à nouveau titulaire pour son 99e match européen sous la tunique bleu et blanche. Il enchaînait d'ailleurs son troisième match de suite (match aller contre le PAOK, match de Ligue 1 contre Metz et donc celui de ce jeudi soir). Les Olympiens ont fait le boulot en enchaînant une huitième victoire de rang et toujours aucune défaite cette saison pour Mandanda.

Bientôt son 100e match en Europe

Mais ce jeudi soir, dans la froideur d'une soirée grecque, on doit bien évidemment la victoire à Dimitri Payet et surtout à Il Fenomeno (1-0). S'il ne se blesse pas d'ici là, il jouera son 100e match européen aux Pays-Bas, contre le Feyenoord Rotterdam en demi finale aller de la C4. L'international français, et champion du Monde en 2018, a été énorme contre le PAOK alors qu'honnêtement, il n'y avait pas quoi trembler.

Dès la 10e minute, le gardien sort vite devant Akpom et détourne en corner. Dans la foulée, Crespo envoie une tête piquée, de nouveau repoussée par Mandanda. L'OM met le pied sur le ballon, les Grecs ralentissent et leur stade se calme. En fin de première période, il fallait un nouveau grand Steve. D'abord sur une frappe au sol de Lefteris Lyratzis (42e) puis sur un corner qui suit en prenant le plus de place possible devant le but (45e). Il était temps d'arriver à la pause.

Un Payet prémonitoire

20 minutes paisibles en seconde période avant de ressortir le grand jeu devant Zivkovic, dont la frappe des 20 mètres allait finir dans le soupirail (70e). Colak, lui, a dû avoir peur de la sortie de Mandanda puisqu'il perdait son un contre un en envoyant le ballon hors des limites du terrain (83). Le show n'était pas terminé puisque le dernier rempart de l'OM s'imposait à nouveau devant Mitriță (89e). Vous l'aurez compris, il y avait un grand homme, ce jeudi soir, à l'OM.

Dimitri Payet était loin d'être surpris au micro du diffuseur : « Steve c’est le capitaine de cette équipe, il connaît ce genre de match et quand il est comme ça, il est fantastique. J’ai vu les premiers arrêts et je savais qu’on ne prendrait pas de but ce soir ». Jorge Desio, l'adjoint de Sampaoli, était présent en Conference de presse et a beaucoup apprécié aussi la performance de son gardien.

« Steve, mais que lui, fait de grosses performances. On a confiance en lui, comme toujours. On a deux grands gardiens. Quand Steve a joué, les six sept derniers matches, il l'a fait de façon incroyable », a expliqué le numéro deux de Sampaoli, bientôt suivi de Cédric Bakambu : « ça a toujours été un grand gardien, il l'a démontré ce soir. Grande performance, clean sheet, bravo à lui et à l'équipe. Mention spéciale pour lui ce soir ». Avec un tel gardien, l'OM ne craint franchement pas grand-chose en coupe d'Europe cette saison...