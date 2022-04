OM : la nouvelle vie de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Steve Mandanda a connu de meilleures années, très honnêtement. En plus d'avoir perdu sa place de titulaire dans les buts de l'Olympique de Marseille, il a perdu aussi sa place dans le groupe France alors qu'une Coupe du Monde, vous ne l'aurez pas manqué, aura lieu en novembre et décembre prochain. Alors, on s'attendait un petit peu à ce qu'Il Fenomeno perde pied.

Certes, il n'a pas bien pris son remplacement par Pau Lopez, certains s'en sont même offusqués. Finalement, au fur et à mesure que la saison avançait, l'international français glanait un peu de temps de jeu, notamment en Coupe d'Europe. D'abord en Ligue Europa puis aujourd'hui en Conference League. Une rotation a lieu. Mieux encore, il a joué la dernière rencontre de championnat contre Metz. Officiellement pour avoir du temps de jeu avant le retour, ce jeudi, contre le PAOK selon Jorge Sampaoli.

« Il y a des moments plus simples à vivre que d'autres »

Le portier était d'ailleurs présent ce mercredi, au Stade Toumba, en conférence de presse d'avant-match. « J'ai géré tranquillement, sereinement (sa nouvelle situation, ndlr). Il y a des moments plus simples à vivre que d'autres. Le plus important reste le collectif et c'est ce que j'essaye de montrer et d'apporter à tout le groupe. On a chacun notre cas personnel, le plus important est l'objectif du club et de l'équipe », a-t-il expliqué, avant de poursuivre.

« J'ai fait pas mal d'années, je connais quand même. C'est toujours un plaisir d'enchaîner et d'être sur le terrain. Je prends ce qu'on me donne avec beaucoup de plaisir », a-t-il ainsi poursuivi. Ce jeudi, Steve Mandanda sera sur le terrain et aura le brassard. Il aura entre ses mains probablement l'avenir des siens pour une qualification en demi-finale. Et tout le monde attend ça...