OM - MHSC : le gros coup de gueule de Valentin Rongier

L’OM n’y arrive toujours pas au Vélodrome. Après un nouveau nul concédé à domicile contre Montpellier (1-1), les Phocéens (2e) restent à six points du leader parisien et risquent de se faire rattraper par Lens, si le club nordiste s’impose à Rennes demain. Une situation qui agace clairement Valentin Rongier, plutôt remonté au micro de Prime Video.

«Je ne vais pas faire de langue de bois. On a très mal démarré le match, c’est usant. Les matches passent et se ressemblent. On perd beaucoup de points à domicile, c’est usant, même s’il ne faut pas tout jeter. Aujourd’hui, on manquait un peu de fraîcheur physique, on a manqué de folie, cela s’est vu dans les 30 derniers mètres, on n’a pas été capable de faire la différence, a réagi le milieu de terrain de l’OM. Beaucoup d’internationaux sont partis, mais ce n’est pas une excuse. Igor Tudor n’est pas le seul à gérer cela, c’est à nous de sentir le jeu, on est tous avec lui, le staff, les joueurs. On travaille pour faire mieux. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on a autant de mal à domicile, mais on ne lâchera pas, car on a un bel objectif à aller chercher, ce serait dommage de tout gâcher.»

