Manchester United annonce le départ de Phil Jones

Après 12 années de services rendus, Phil Jones (31 ans) quittera Manchester United à l’issue de son contrat en juin. Le club mancunien a officialisé l’information ce vendredi sur ses réseaux sociaux. Arrivé en 2011 en provenance de Blackburn, et sous l’impulsion de Six Alex Ferguson, Jones aura porté le maillot des Red Devils à 229 reprises. Cette saison en revanche, il n’aura pas disputé la moindre minute sous les ordres d’Erik ten Hag.

«Phil Jones quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur central avait rejoint le club en 2011 en provenance des Blackburn Rovers, avant de remporter le championnat la saison suivante (2012/13), la dernière campagne de Sir Alex Ferguson aux commandes. Le joueur de 31 ans, international anglais à 27 reprises, a notamment connu 229 apparitions pour les Reds Devils et a marqué six buts (…) Notre numéro 4 prend maintenant un certain temps avant de décider de son avenir et tout le monde à United souhaite à Phil la meilleure des chances pour l’avenir», peut-on lire dans le communiqué publié par le club.

