L’OM officialise la grave blessure de Valentín Carboni

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Comme évoqué ce vendredi soir par le média argentin TyC Sports, Valentín Carboni s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la trêve internationale avec l’Albiceleste. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l’OM a, par ailleurs, annoncé que l’international argentin allait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures.

«Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains», indique le club phocéen. Un terrible coup dur pour le natif de Buenos Aires.