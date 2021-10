OM : Cengiz Ünder révèle les clés de son adaptation éclair

La suite après cette publicité

Comme un coup de foudre. Entre l'Olympique de Marseille et Cengiz Ünder (24 ans), c'est comme une évidence. Depuis son arrivée cet été, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, l'attaquant s'est adapté à la vitesse de la lumière. Ses statistiques sont là pour le prouver : 4 réalisations en 11 apparitions toutes compétitions confondues. Pas vraiment une surprise pour l'intéressé. «Ma nouvelle vie à Marseille ? Je m'y suis vite habitué. Tout se passe très bien pour moi, j'ai progressé assez rapidement. J'ai accompli beaucoup de choses en peu de temps et je suis vraiment heureux d'être ici», a-t-il savouré au cours d'un entretien accordé au site officiel de l'UEFA.

Le Turc, également brillant avec sa sélection cette saison (2 buts en 4 matches depuis qu'il est à l'OM), s'est refait une santé après un passage compliqué à Leicester en prêt la saison passée. Et le public de l'Orange Vélodrome n'est pas étranger à ce retour au premier plan. «Les supporters de l'AS Roma étaient incroyables et différents. (...) Mais je peux dire que les meilleurs supporters sont ici, à Marseille. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l'ambiance. On a l'impression qu'ils jouent à vos côtés», a-t-il expliqué avant d'insister. «J'ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d'Europe. Cela me rend fier. (...) Je suis à la fois excité et heureux», a-t-il lâché.

Gagner la Ligue Europa

Un enthousiasme qu'il met bien volontiers au service de l'équipe et de son entraîneur, Jorge Sampaoli. «Je peux dire qu'il est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir ici. Le manager est toujours un facteur très important pour moi. Ce n'était pas comme ça depuis un an et demi. Maintenant, je suis vraiment heureux de travailler avec Jorge Sampaoli car j'apprends beaucoup de lui. Sa façon de faire est vraiment différente. Nous faisons beaucoup de travail tactique. Et nous essayons constamment différentes variantes. Nous avons une équipe très jeune et, grâce à notre manager, nous évoluons dans la bonne direction, vraiment», a-t-il apprécié.

Le bon chemin, synonyme de victoire finale en Ligue Europa ? L'ailier virevoltant ne se cache pas, même s'il reste prudent. «Bien sûr, c'est notre objectif car nous avons une très bonne équipe. Mais je pense qu'il est trop tôt pour en parler maintenant car il vaut mieux prendre les matches les uns après les autres. (...) Mais je pense que nous allons nous qualifier pour la phase à élimination directe. Je pense aussi que tout va se passer beaucoup plus vite pour nous désormais. L'important, c'est de gagner les matches de notre groupe maintenant et de regarder vers l'avenir», a-t-il conclu. Une ambition qui plaira sans doute aux fans qu'il aime déjà tant !