PSG : la stat que Mauricio Pochettino met en avant pour défendre Neymar

Présent en conférence de presse avant la réception de Brest, ce samedi à 21 heures, dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a profité de l'occasion pour donner des nouvelles de Lionel Messi, récemment touché par la Covid-19 et d'ores et déjà forfait face au SB29. Devant les journalistes, le technicien parisien est également revenu sur le cas Neymar, absent depuis sa blessure contractée face à Saint-Etienne fin novembre. Une absence préjudiciable pour l'Argentin qui a tenu à préciser l'aspect indispensable de «Ney» pour le collectif des Rouge et Bleu.