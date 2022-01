PSG : Lionel Messi absent pour la réception de Brest

Pour son premier match de la nouvelle année au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain doit accueillir le Stade Brestois 29 samedi soir (21h), dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Mais pour cette rencontre, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs joueurs. Absent depuis plusieurs jours après avoir contracté le Covid-19, Lionel Messi devra encore faire l'impasse.

La suite après cette publicité

«Non, Lionel Messi n’est pas disponible. Neymar non plus. Alexandre Letellier, Denis Franchi... Il y a quelques indisponibles, plus les joueurs à la CAN», a déclaré ce vendredi l'ancien manager des Spurs en conférence de presse. Pour rappel, le Brésilien et le gardien français sont encore en reprise, tandis que le jeune portier italien a lui été testé positif au coronavirus.