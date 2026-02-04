Menu Rechercher
Al-Hilal blinde Ruben Neves

Par Jordan Pardon
1 min.
Rúben Neves veut se relancer en Europe ! @Maxppp

Al-Hilal a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Ruben Neves jusqu’en 2029. Arrivé en Arabie saoudite à l’été 2023, l’international portugais (63 sélections, 1 but) arrivait en fin de contrat l’été prochain. Il avait notamment été cité, de façon plus ou moins sérieuse, du côté du Real Madrid ces dernières semaines.

نادي الهلال السعودي
امتداد موسيقي حتى 2029 🎼🤩
«Notre international portugais Ruben Neves prolonge avec le club jusqu’en 2029», écrit le club saoudien, qui vient également d’enregistrer les arrivées de Karim Benzema, Kader Méïté ou encore Saïmon Bouabré cet hiver. Al-Hilal est actuellement leader de Saudi Pro League devant Al-Nassr.

Pub. le - MAJ le
