Real Madrid : Aurélien Tchouameni conspué par le Bernabéu

La cote d’Aurélien Tchouameni est au plus bas. Le milieu de terrain a été très critiqué après la défaite lors du Clasico de Supercoupe d’Espagne, et est clairement le joueur le moins apprécié de l’équipe en ce moment. Un traitement qui peut, forcément, interroger et sembler injuste…

Quoi qu’il en soit, le Bernabéu a encore exprimé son mécontentement. A l’annonce de son nom par le speaker du stade avant ce duel de huitièmes de Copa del Rey face au Celta, bon nombre de supporters ont sifflé. Tout comme ils l’ont aussi conspué lors de ses premiers ballons touchés. Le meilleur moyen de le remettre en confiance ? Pas sûr…