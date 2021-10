Rennes : l’équipe de France n’est pas une priorité pour Gaëtan Laborde

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 réalisations (3 avec Montpellier, 4 avec Rennes), Gaëtan Laborde réalise un bon début de saison. Des performances qui pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe de France. « Quand on regarde ses statistiques, pourquoi il n’y croirait pas ? », avait d’ailleurs déclaré son représentant, Christophe Hutteau, il y a quelques semaines.

L’attaquant de 27 ans a évoqué le sujet dans une interview accordée à Ouest France pendant la trêve internationale. « Je suis rentré ce week-end et pour les amis, la famille, c’était la question... », a-t-il déclaré. « C’est sympa d’en parler, parce que cela veut dire que les gens estiment que je n’en suis pas loin. Mais ce sont des rêves d’enfant plus ou moins faciles à atteindre. Les journalistes, la famille, veulent s’emballer, rêver à tout ça. Mais je ne regarde pas vraiment. Ma priorité, c’est d’aider l’équipe, d’être bon, de progresser, et après, peut-être que si un jour je fais de très bonnes performances… »