Gaëtan Laborde, la bonne pioche du Stade Rennais

La suite après cette publicité

Oui, le Stade Rennais a déboursé 15 M€ pour s'attacher ses services. Mais quand Gaëtan Laborde a débarqué au Roazhon Park, on se demandait si l'ancien attaquant de Montpellier allait réussir à avoir le même rendement sans son fidèle compagnon Andy Delort. Eh bien après avoir démarré la saison sur les chapeaux de roue avec le MHSC (3 buts inscrit en 4 matches), Laborde n'a pas baissé le pied en Bretagne.

Avec Martin Terrier, il forme le duo titulaire à la pointe de l'attaque rennaise. Et grâce à son but marqué face au PSG (2-0), le natif de Mont-de-Marsan en est donc à 3 réalisations inscrites en 5 rencontres avec les Rouge-et-Noir. Un buteur précieux, mais pas seulement pour Bruno Genesio. «Je pense qu'on l'a fait venir en partie pour ça. C'est un joueur qui marque des buts en Ligue 1. Mais on l'a fait venir aussi pour nous amener un état d'esprit de gagneur et c'est un des leaders dans ce domaine-là. Je pense qu'il apporte beaucoup en marquant des buts, mais aussi dans cet aspect-là».

Laborde savoure

Buteur, mais aussi puncheur, Laborde a rapidement conquis tout son monde dans le vestiaire rennais. Et l'intéressé savoure. «J'essaie de mettre ce que j'ai à mettre sur le terrain. J'en parle avec mes coéquipiers aussi. J'essaie de mettre ma grinta et au fur et à mesure, ça tire l'équipe. C'est bien, c'est positif, mais il va falloir le faire sur une saison entière et c'est plus compliqué, mais je ne vais pas les lâcher». Avec 6 buts, Laborde est, pour le moment, en course pour le titre de meilleur buteur du championnat.

Auteur de 16 réalisations la saison passée, l'attaquant ne se met pas la pression avec cet objectif, même s'il compte bien réaliser une saison 2021/2022 plus prolifique. «Ça reste anecdotique. Il y a quand même des super joueurs dans ce championnat qui peuvent y prétendre. Vaut mieux être là, je me sens bien, j'essaye d'être efficace pour mon équipe. J'espère l'être le plus longtemps possible. Je suis sur une bonne série, j'espère la continuer le plus longtemps possible. J'essaye de faire mieux que la saison d'avant».