Equipe de France : des grosses surprises dans la prochaine liste de Didier Deschamps

Dernière répétition pour les Bleus. Avant de défendre son titre de Champion du monde contre l'Australie, le 22 novembre prochain, lors de son entrée en lice au Qatar, l'équipe de France termine sa campagne de Ligue des Nations contre l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre). Le but sera d'éviter une relégation en Ligue B, après des prestations décevantes en juin dernier. Et pour l'occasion, Didier Deschamps devrait revoir sa dernière liste, avant celle pour la Coupe du monde.

Ainsi, alors que les places se font chères en attaque, Ousmane Dembélé, auteur d'un début de saison étincelant avec le FC Barcelone (4 passes décisives et un but inscrit, en cinq rencontres) et buteur lors du dernier déplacement à Cadiz (4-0), devrait faire son grand retour, selon Téléfoot. L'ailier catalan, qui a prolongé cet été avec son club, est devenu un élément fort de Xavi. Il profiterait également de la blessure à l'entraînement de Kingsley Coman avec le Bayern Munich, ce week-end.

La présence d'Olivier Giroud toujours incertaine

Blessé cette semaine lors du déplacement victorieux à Glasgow face au Celtic (3-0) et victime d'un pépin «au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite», d'après le Real Madrid, Karim Benzema est incertain pour ce rassemblement. Suite à cela, Olivier Giroud pourrait réintégrer le groupe, même si le staff des Bleus n'aurait pas encore totalement tranché sur son cas. Toujours selon le magazine de TF1, la présence de Giroud dépendrait de l'état de santé du Madrilène. Car sa blessure évoluerait favorablement et il n'est pas exclu que le Madrilène soit appelé.

Enfin, il n'y aurait pas de surprise comme Wesley Fofana, tout juste débarqué à Chelsea, Valentin Rongier, auteur d'un bon début de saison avec l'Olympique de Marseille ou encore Alexandre Lacazette, très bon depuis son retour à l'OL. L'autre Lyonnais, Corentin Tolisso, sera également absent de cette liste en raison de son temps de jeu trop faible et de son état de forme jugé trop juste pour l'instant. Pour le reste, le sélectionneur des Bleus devrait annoncer du classique.