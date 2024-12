PL : Arsenal manque le coche à Fulham, Brighton contrarié par Leicester

La 15e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche et Arsenal pouvait mettre la pression sur Liverpool. En déplacement sur la pelouse de Fulham, les Gunners ont vite été surpris par les Cottagers avec l’ouverture du score de Raúl Jiménez (11e). Arsenal a ensuite poussé pour revenir et sur un corner dévié par Kai Havertz, William Saliba remettait les compteurs à zéro (52e). En fin de match, Arsenal pensait arracher la victoire sur un but de Bukayo Saka mais Gabriel Martinelli était hors-jeu au départ de l’action (89e). Concédant un match nul 1-1, Arsenal revient à six points de Liverpool à la deuxième place, mais laisse la possibilité aux Reds de reprendre le large.

Dans le même temps, Brighton pensait assurer sa place dans le top 5 en s’offrant Leicester. Les Seagulls ont pu compter sur des buts de Tariq Lamptey (37e) et Yankuba Minteh (80e) pour mener tranquillement 2-0. Mais les Foxes n’ont pas abandonné et Jamie Vardy (86e) a réduit le score en fin de match. Buteur puis passeur pour Bobby De Cordova-Reid (90e +1), le vétéran anglais a évité la défaite aux siens et Leicester (16e) dispose désormais de cinq points d’avance sur la zone rouge. Brighton, de son côté, est septième, à trois points de Manchester City et des places qualificatives en Ligue des Champions. Enfin, Ipswich Town a failli faire une bonne opération contre Bournemouth en menant 1-0 après un but de Conor Chaplin (21e). Mais Enes Unal (88e) et Dango Ouattara (90e +5) ont renversé le match pour permettre aux Cherries de s’imposer 2-1. Le promu reste premier relégable tandis que Bournemouth grimpe à la huitième place.

Les matches de l’après-midi