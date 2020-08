Juninho a mis un message à Loïc Perrin

Entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, la rivalité dure et perdure depuis des années. Malgré cela, Juninho, directeur sportif des Gones depuis maintenant plus d'un an, a su passer outre. C'est ce qu'a révélé Loïc Perrin ce lundi sur RMC Sport.

Le défenseur de 35 ans, qui a annoncé sa retraite récemment, a avoué qu'il avait été surpris de recevoir un message de l'ancien numéro 8 de l'OL après son annonce. «J'ai eu un message de Juninho. C'était surprenant oui et non, car il y a la rivalité (entre l'ASSE et l'OL). Il a su faire la part des choses. Il a mis un message très sympathique». Un beau geste de la part de Juninho.