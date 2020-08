Rosario Central attend Angel Di Maria

Angel Di Maria arrivera en fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin 2021. Après six années pleines dans la capitale, alors âgé de 33 ans, l'attaquant argentin devrait, sauf surprise, regagner sa terre natale. Il ne l'a jamais caché. Il déclarait fin 2019 à ESPN, « mon idée et celle de ma famille est de retourner vivre à Rosario. Ils veulent me voir jouer à Rosario Central, mais je ne sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses, c’est difficile actuellement en Argentine. »

Aujourd'hui, c'est le néo-coach de Central et ancienne gloire du FC Valence, «Kily» Gonzalez, qui a évoqué le retour d'Angel Di Maria à Rosario, dans le club qui l'avait formé, et qu'il quitta en 2007 pour rejoindre Benfica. «Nous connaissons tous l'amour de Di María pour le club, il veut venir et je ne doute pas qu'il viendra parce qu'il aime Central. Nous devons le laisser profiter et le laisser décider du moment opportun pour nous rejoindre, nous l'attendons», a déclaré le nouvel entraîneur des Canallas. Patience, donc.