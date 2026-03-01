Premiership : les Rangers et le Celtic Glasgow se neutralisent dans un Old Firm renversant

Ce dimanche après-midi, l’Old Firm Derby entre les Rangers et le Celtic s’est tenu à Ibrox Stadium dans le cadre de la 29e journée de Premiership écossaise. Un choc capital entre le deuxième et le troisième du classement : en cas de succès, les Rangers pouvaient creuser l’écart, tandis que le Celtic espérait se rapprocher de son rival. Portés par leur public, les locaux ont frappé très tôt avec un doublé de Youssef Chermiti, auteur de deux réalisations à la 8e et 26e minute, permettant aux Rangers de prendre une option sérieuse avant la pause.

Au retour des vestiaires, Martin O’Neill a tenté de relancer son équipe en faisant plusieurs changements. 10 minutes après la reprise, Kieran Tierney, l’ancien d’Arsenal, a réduit l’écart pour le Celtic (2-1). Dans les derniers instants, Hatate a égalisé à la suite d’un pénalty manqué. Les Hoops ont réussi à inverser la tendance. Au classement, ce match nul (2-2) ne fait les affaires de personne. Les Rangers restent deuxièmes avec 57 points, tandis que le Celtic demeure troisième avec 55 unités. Un résultat qui maintient le statu quo dans la course au haut de tableau après un Old Firm aussi intense qu’indécis.