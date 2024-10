Affaire de paris sportifs : Lucas Paqueta sort du silence

Visé depuis plusieurs mois par la FA à la suite de paris suspects de la part de son entourage, Lucas Paqueta a pris la parole. Ce jeudi, l’international brésilien s’est fendu d’un communiqué pour apporter sa vérité et réaffirmer son innocence après les dernières informations parues dans la presse. «Je suis frustré et bouleversé d’avoir lu des articles de presse récents, trompeurs et inexacts, publiés en Angleterre et au Brésil, prétendant divulguer des informations sur mon cas. Certaines de ces informations sont entièrement fausses et semblent avoir pour but de miner ma position. Je suis également préoccupé par le fait que, bien qu’ils soient faux et trompeurs, ces articles proviennent clairement d’une personne proche de l’affaire», a regretté l’ancien Lyonnais, avant de poursuivre.

«Les procédures de la FA sont censées être confidentielles, et elles sont extrêmement graves pour moi et ma famille. La fuite continue et la publication d’informations inexactes dans la presse mettent maintenant en péril ma chance de recevoir un procès équitable. J’ai donc demandé à mes avocats d’écrire à la FA pour lui demander de mener une enquête approfondie sur la façon dont les renseignements, même inexacts, sur l’affaire, sont rendus publics. Je continue de nier les accusations portées contre moi et j’ai hâte de prouver mon innocence.» Pour rappel, le Times avait récemment évoqué l’implication de plusieurs proches de Paqueta dans une nouvelle affaire nébuleuse. Des virements auraient ainsi été effectués à l’avantage de Luiz Henrique, international brésilien évoluant à Botafogo et donc aussi suspecté. Par la suite, Paqueta aurait caché plusieurs preuves, et notamment des téléphones portables, réclamés par les enquêteurs.