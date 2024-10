Le PSG mise encore sur un grand Achraf Hakimi face à l’OM

Cette saison, il y a lui et les autres au PSG. Depuis le début de cet exercice 2024/2025, Achraf Hakimi est probablement l’un des meilleurs parisiens, si ce n’est le meilleur. Dans le système de Luis Enrique, l’international marocain a pris une place ô combien importante, peut-être trop même pour certains. Ce mardi, en Ligue des Champions, face au PSV Eindhoven, il a été dans tous les bons coups et a étonnamment été l’élément le plus dangereux offensivement. Buteur d’une belle frappe lointaine, il a été à l’origine de toutes les plus grosses occasions des siens, multipliant les appels dans son couloir.

La suite après cette publicité

Il faut dire que depuis son arrivée à la tête du PSG, Luis Enrique a décidé de faire de son couloir droit l’atout numéro un de son équipe. Le jeu parisien penche régulièrement de ce côté où Achraf Hakimi combine avec Ousmane Dembélé. Et quand le Français occupe tout le flanc droit, le Marocain n’hésite pas à repiquer dans l’axe pour libérer l’espace. Un système bien huilé qui contraint aussi Nuno Mendes à rester plus en retrait, notamment sur l’aspect offensif. Et pour le moment, le PSG peut clairement remercier Achraf Hakimi.

À lire

OM - PSG : le message fort de Pastore à Rabiot

Achraf Hakimi est en grande forme

Depuis le début de la saison, le défenseur de 25 ans a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 9 matches. Des statistiques dans la continuité de la saison dernière où il avait marqué à 5 reprises (et 7 passes décisives). «C’est similaire à la saison dernière, je pense qu’il est un peu meilleur sur le plan défensif. Il est plus concentré et efficace. Mais Achraf Hakimi est un joueur de haut niveau. Il fait partie de ces jeunes qui ont de l’expérience. C’est une référence pour ses coéquipiers. Je le vois plus mature et j’aime ça. C’est un joueur qui doit continuer à grandir», confiait il y a quelques jours Luis Enrique au sujet de son poulain.

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, le PSG devra encore espérer un grand Achraf Hakimi pour s’offrir l’OM dans le Classique (coup d’envoi à 20h45). L’international marocain (80 sélections) sera évidemment titulaire dans le couloir droit. Il risque de contraindre la formation olympienne à verrouiller ce côté et cela pourrait être l’une des clés du match puisque Marseille à quelques difficultés à ce poste. La saison dernière, au Parc des Princes, Hakimi avait brillé dans le Classique avec un but lors de la large victoire des siens (4-0). Cette saison, le PSG semble moins dominant et comptera donc encore plus sur son joueur qui va encore devoir être au four et au moulin. Mais Hakimi brille lorsqu’il a des responsabilités. À lui de confirmer.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 du PSG face à l’OM vous rapporte jusqu’à 760€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.