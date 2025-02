Coupe du Roi : le FC Barcelone pulvérise encore Valence

Il y a moins de deux semaines, le FC Barcelone avait écrasé Valence sur le score de 7-1 en Liga. Ce soir, les deux équipes se retrouvaient en quart de finale de Coupe du Roi, du côté de Mestalla. Qui allait rejoindre le Real Madrid, l’Atlético et la Real Sociedad en demies ? La tendance était logiquement favorable aux Catalans, au vu de la dynamique des deux équipes, du résultat de la dernière confrontation et du fait que Carlos Corberan, le coach de Valence, avait clairement laissé entendre que ce match n’était pas primordial pour lui. Il y avait effectivement pas mal de rotation dans le onze des Ches, mais aussi côté catalan, avec des joueurs comme Eric Garcia, De Jong, Fermin Lopez ou Ferran Torres alignés d’entrée.

Justement, la rencontre démarrait très fort pour les Blaugranas. Et très mal pour Valence. Dès la troisième minute de jeu, Ferran Torres mettait les siens devant, face à son ancien public. Lancé par Balde, il mettait parfaitement le pied pour battre le gardien rival (0-1, 3e). Le début d’une longue et douloureuse soirée pour l’équipe locale, privée de ballon. Torres s’offrait même un doublé assez rapidement. Lamine Yamal écrasait le ballon sur le poteau, mais le Tiburon, bien placé, récupérait le rebond et propulsait le cuir dans les cages (0-2, 17e). Quelques minutes plus tard, Pedri mettait un ballon parfait pour Fermin Lopez, bien placé devant, qui lobait Dimitrievski et poussait le ballon au fond (0-3, 23e). Les assauts barcelonais s’enchaînaient et Ferran Torres signait son triplé à la demi-heure de jeu. Pedri trouvait Raphinha, qui, d’une belle remise, laissait le ballon à Torres, auteur d’une frappe bien placée depuis l’entrée de la surface (0-4, 30e).

Festival de Pedri et Ferran Torres

Autant dire qu’on était sur une nouvelle humiliation et dans les travées de Mestalla, des supporters quittaient déjà le stade. Déjà énervés par la gestion du club de la part du propriétaire Peter Lim, les fans valencians n’étaient pas prêts à supporter ce triste spectacle pendant le reste de la soirée, et ceux qui restaient sifflaient copieusement. Il n’y avait d’ailleurs pas vraiment de signe de révolte sur le terrain, si ce n’est cette volée de Pepelu, trop haute (40e). Autant dire qu’à la mi-temps, tout était déjà bouclé. Au retour des vestiaires, Valence donnait cependant l’intention de vouloir un peu laver son image, et Umar Sadiq voyait un but lui être refusé pour hors-jeu (47e).

Mais le Barça avait des arguments, forcément, et Lamine Yamal, sur sa spéciale, expédiait le ballon sur le poteau (52e). Les Catalans reprenaient vite le contrôle de la partie, et le petit prodige barcelonais qui avait déjà trouvé le montant à deux reprises ce soir allait enfin être récompensé. Côté droit de la surface, Lamine Yamal plaçait un intérieur du pied pas spécialement puissant, mais Dimitrievski se loupait et laissait filer le ballon au fond de ses buts (0-5, 59e). Pedri, brillant ce soir, laissait sa place au revenant Dani Olmo, qui n’avait plus joué depuis le 18 janvier à cause d’une blessure. Les troupes d’Hansi Flick n’étaient pas rassasiées et continuaient d’attaquer - Lamine Yamal était à deux doigt d’inscrire un doublé - mais le score n’a plus bougé. Le Barça rejoint la Real Sociedad, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en demies, et connaîtra son rival à l’occasion du tirage au sort mercredi prochain.