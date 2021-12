Serie A : match nul de folie entre la Lazio et l'Udinese

Neuvième du classement de Serie A avant le coup d’envoi de son match, la Lazio, qui reste sur deux défaites face au Napoli (0-4) et la Juventus (0-2), devait se relancer à l’occasion de la réception de l’Udinese. Mais rien ne s’est passé comme prévu en première période. Auteur d’un doublé en trente-deux minutes, Beto a permis aux visiteurs de faire rapidement le break. Immobile a bien cru redonner espoir aux siens en réduisant la marque à la 34e, mais c’était avant que Molina ne crucifie les Romains juste avant la pause (44e). 3-1 à la mi-temps, les joueurs de Maurizio Sarri n'en menaient pas large. Et puis tout s'est emballé au retour des vestiaires.

Les Romains ont réussi le bel exploit d'égaliser en cinq minutes grâce à Rodriguez (51e) et Milinkovic-Savic (56e). Puis le sort semblait encore s’acharner sur eux après l’expulsion de Patric juste avant l’heure de jeu. C'était sans compter sur celle de Molina onze minutes plus tard. À dix contre dix, c’est finalement la Lazio qui, au terme d’un scénario complètement fou, pensait s'imposer 4-3 suite à un but d’acerbe (79e). Sauf qu'il y a eu plus de dix minutes de temps additionnel ! Suffisant pour permettre à Arslan d'égaliser à la 90e+9, juste avant l'expulsion de Wallace. L'Udinese a fini à 9 contre 10, mais repart avec le point du nul. Au classement, les hôtes stagnent à la 9e place, l’Udinese reste 14e.