Le drôle de plan du PSG pour faire craquer Mbappé, les fans de la Juve bâchent le transfert de Romelu Lukaku

Les fans pour faire craquer Mbappé !

En Espagne, Kylian Mbappé fait, comme souvent, les gros titres de la presse, à l’instar du journal AS. Celui-ci explique que le Paris Saint-Germain a un nouveau plan pour le Français. Lui mettre la pression en se servant des supporters parisiens. L’idée est de se servir des fans qui seront présents pour le match de reprise face à Lorient, ce samedi. Les dirigeants espèrent qu’il se fera chahuter et qu’ainsi il craquera. Pendant ce temps, du côté du Real Madrid, on attend toujours un geste de Mbappé. Même si l’idée de départ est de le signer libre dans un an, les Madrilènes ne bougeront pas cet été sans aucun signe du Français. D’ailleurs, Marca évoque le sujet une nouvelle fois. Pour l’instant, le Real Madrid n’a reçu aucun appel ou message de Kylian Mbappé ou de son entourage. Le quotidien ajoute également qu’il n’y a pas non plus eu de discussions entre les dirigeants de la Maison Blanche et ceux du PSG au sujet de Mbappé. Pour l’instant, tout le monde semble donc attendre que Mbappé sorte du bois.

« Le Stadium a dit non au Belge »

Du côté de l’Italie, Dusan Vlahovic qui fait la Une du Corriere dello Sport. La Juve jouait hier en match amical face à la Juve Next Gen, les jeunes du club. Les Bianconeri se font plaisir et l’ont facilement emporté (8-0), l’occasion pour l’attaquant d’inscrire un doublé. C’est pourquoi il fait la Une du quotidien transalpin qui ajoute que les négociations continuent avec Chelsea, qui propose toujours 20M€, alors que la Juventus en demande 35 M€. On parle aussi de cette opération en couverture de La Gazzetta dello Sport ce jeudi, mais avec l’ajout de Romelu Lukaku. Car hier, son nom a résonné dans le Juventus Stadium. En effet, les fans turinois ont fait comprendre qu’il ne voulait pas de l’attaquant belge, comme le rapporte le journal au papier rose. Cela fait également les gros titres de Tuttosport. Pour le média, pas de doute, Lukaku est tout simplement « rejeté ». « Le Stadium a dit non au Belge », peut-on lire sur la couverture du journal.

Un Rodri et au lit !

Enfin, en Angleterre on parle surtout des récentes déclarations de Rodri, le milieu de Manchester City. Ce dernier a beaucoup joué la saison passée, 56 rencontres avec les Skyblues, et il est revenu sur ce rythme effréné dont parlait récemment un certain Raphaël Varane. « Maintenant, je suis jeune, mais peut-être que quand j’aurai 30 ou 31 ans, je ne pourrai plus faire ce genre de choses. Je dois faire attention à mon corps parce que 60 matches, ce n’est pas la meilleure chose pour un joueur. De plus, les saisons s’allongent chaque année. Nous devons nous adapter à cela. » Visiblement, il partage l’avis du défenseur français sur les calendriers trop chargés. Ces déclarations font notamment la Une du Daily Star. Pour le tabloïd, c’est même une demande directe à Pep Guardiola et son staff : Rodri a besoin de repos.