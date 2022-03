Boycott des sponsors : la mise au point du clan Mbappé

Alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain a fait naître quelques tensions au sein de la FFF après avoir refusé de se présenter aux opérations marketing des sponsors des Bleus hier, et que la fédération par le biais de son président, Noël le Graët, s'est exprimée sur le sujet aujourd'hui, le clan Mbappé est à son tour sorti du bois, via un communiqué transmis à l'AFP.

Dans ce dernier, il est notamment précisé qu'il ne s'agit « en rien (d')une rébellion », mais plutôt d'une manière de « faire bouger les lignes ». Surtout, les représentants du joueur précisent que la convention signée en 2017 « n'a jamais été renégociée depuis et est réputée valable pour chaque joueur jusqu'à la fin de sa carrière en équipe de France ». Sauf que cette dernière ne permettrait plus « de développer l'image du football dans le respect des valeurs que peut porter l'institution, mais aussi de celles propres à chaque joueur de l'équipe ». Enfin, le communiqué ajoute que l'entourage de Mbappé sollicite la fédération à ce sujet depuis plus de trois ans, tout en assurant que cela n'impacte en rien son implication au sein du groupe France.