EdF : Mbappé a zappé les opérations marketing des sponsors des Bleus

Alors que les Bleus disputent vendredi (21 heures) à Marseille un match amical contre la Côte d'Ivoire, quelques crispations internes sont apparues aujourd'hui. En effet, selon les informations de l'Equipe, Kylian Mbappé ne se serait pas présenté aux opérations marketing des sponsors de l'équipe de France. Le journal explique que le joueur, par l'intermédiaire de son avocate, se serait justifié en expliquant qu'il ne partagerait pas les valeurs et l'image portées par certaines marques.

Seulement, la situation est quasiment inédite et la Fédération réfléchirait donc à la manière de réagir à ce refus, pour éviter notamment qu'il soit suivi d'autres à l'avenir. Un climat tendu entre le clan Mbappé et la FFF qui fait écho à la petite scission apparue après l'élimination précoce des Bleus à l'Euro et consécutive au penalty manqué par le Parisien...