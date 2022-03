EdF : Noël le Graët répond à la fronde de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a mis la fédération sous tension durant cette trêve internationale. L'Équipe annonçait hier que le champion du monde avait refusé de se présenter aux opérations marketing organisées par la FFF et prévues depuis un moment. L'attaquant et son avocate se justifiaient en expliquant ne pas vouloir associer le nom du joueur à certaines marques dont l'intéressé ne partageait pas les valeurs. Cette affaire a fait du bruit même si elle ne devrait pas avoir d'impact sur le terrain. La FFF ne veut pas d'un effet boule de neige et réfléchit à sa manière de réagir face à ce refus. Mbappé s'expose tout de même à des suites dans cette histoire car tous les internationaux signent un document dans lequel ils s'engagent à honorer les contrats de partenariat avec les sponsors de l'équipe de France et autorisent l'utilisation de leur image à titre collectif.

C'est ce qu'explique Noël le Graët dans un entretien à L'Équipe ce mercredi, affirmant qu'un courrier allait être envoyé à l'avocate du Parisien. « On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs », note le président de la fédération, rappelant que les recettes sont directement injectées dans le football amateur. Il va également discuter de ce problème avec Mbappé. « Je vais le rencontrer rapidement. Hier (mardi), il y avait tellement de réunions... Je vais à Marseille voir le match (contre la Côte d'Ivoire), puis à Lille (face à l'Afrique du Sud). Ensuite, il y a un peu de temps pour que l'on se voie. Il est parisien et moi aussi de temps en temps... J'ai confiance en lui. Au niveau joueur, il est incontestable. J'ai eu Didier (Deschamps) il y a dix minutes, tout se passe bien à Clairefontaine. Cela n'a aucune conséquence pour l'avenir. Cela permet à nos avocats de travailler... J'ai confiance en lui. C'est un garçon brillant. Je n'en fais pas une affaire d'État. » Mbappé ne devrait pas être sanctionné par la FFF.