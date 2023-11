Real Madrid-Naples : les compositions officielles

C’est un Real déjà qualifié qui reçoit Naples ayant aussi toutes les cartes en main pour rallier les huitièmes de finales de la Ligue des Champions (une rencontre à suivre sur Foot Mercato à partir de 21h). Lors du match aller, les Partenopei n’avaient pas démérité mais concédé une défaite 3-2 à domicile. Alors, un effet Mazzari aussi dans la reine des compétitions européennes ?

Carlo Ancelotti a dégainé un 4-3-1-2. Le coach italien a surtout dû composer avec toutes les blessures et les absences. Bellingham jouera derrière Rodrygo et Brahim Diaz. Au milieu de terrain, Ceballos remplace Modric et sera associé à Valverde et Kroos. À noter également la présence de Ferland Mendy. Du côté de Mazzari, c’est un 4-3-3 avec toujours pas de Victor Osimhen titulaire. Le Cholito Simeone se retrouve avec Kvaratskhelia et Politano sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Alaba, Rüdiger, Ferland Mendy - Valverde, Kroos, Ceballos - Bellingham - Diaz, Rodrygo

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Simeone, Kvaratskhelia