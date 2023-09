Droits TV : la réponse cinglante de Labrune à Canal +

Entre Canal + et la Ligue de football professionnel (LFP), le torchon brûle depuis des mois maintenant. L’origine du mal ? Le big bang Mediapro en 2020, qui avait raflé tous les droits au détriment de Canal, devenu un fiasco légendaire, et la réattribution du meilleur lot à Amazon pour un tarif inférieur à celui payé par la chaîne cryptée pour ses 2 matches par journée. Dès lors, le président de Canal + Maxime Saada n’a eu de cesse de critiquer les choix effectués, avant d’enfoncer le clou dernièrement en communiquant sur la décision de ne pas participer à l’appel d’offres pour les droits TV à venir sur la période 2024-2029. Acteur majeur et historique du championnat de France, Canal + a mis les pieds dans le plat avant la remise des offres, prévue pour le 17 octobre prochain.

La missive de Maxime Saada expédiée à Vincent Labrune, président de la LFP, pour justifier ce choix et rappeler les désaccords, n’est pas restée lettre morte. En effet, Labrune conteste massivement les arguments de Saada, dans un nouveau courrier recommandé, relayé par L’Equipe. « Vous évoquez le "choix inédit d’un prix fixe" (530 millions d’euros annuels pour le lot 1 qui comprend trois affiches de L1 et 270 millions pour le lot 2 qui contient le reste des rencontres). Si les considérations sur le montant vous appartiennent, le format n’est ni illégitime ni une nouveauté. Au contraire, il apporte l’assurance de la plus totale transparence du processus d’enchères à l’ensemble des parties prenantes. Vous évoquez le caractère prétendument tardif du calendrier de cette procédure : notre calendrier de lancement a toujours été prévu à l’automne une fois obtenu le décret d’application de l’allongement des droits à cinq saisons, au bénéfice des diffuseurs. Vous évoquez le dispositif d’évaluation des garanties financières : il vise à tirer les leçons de l’épisode Mediapro, que nous déplorons tous collectivement. Il n’existe aucune volonté d’écarter ni de favoriser quelque acteur que ce soit, encore moins de viser un échec de cette procédure. Les spéculations, affirmations et insinuations contenues dans votre courrier sont à cet égard aussi graves qu’infondées », écrit Vincent Labrune, qui déplore l’attitude de Canal +. En s’éliminant d’emblée de l’appel d’offres, le diffuseur français ne contribue clairement pas à la réussite du projet, celui d’atteindre le milliard d’euros.