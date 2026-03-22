Le Bayer Leverkusen active la clause de rachat d’un jeune talent

Le Bayer Leverkusen a activé la clause de rachat de Kerim Alajbegovic pour l’été 2026, permettant au jeune ailier gauche de revenir du RB Salzbourg pour un montant de huit millions d’euros, selon Sky Germany. L’attaquant de 18 ans, originaire de Cologne, avait quitté Leverkusen l’été dernier pour Salzbourg contre 2 à 2,5 millions d’euros, signant un contrat jusqu’en 2029. Cette décision marque donc un retour anticipé au club allemand, où il avait été formé.

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Malgré ce retour, l’avenir d’Alajbegovic reste incertain. Plusieurs grands clubs italiens se sont déjà renseignés sur le jeune talent, auteur cette saison de 11 buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues. Le Bayer Leverkusen devra ainsi rapidement définir son rôle dans l’effectif, tout en surveillant les intérêts extérieurs pour sécuriser l’avenir du joueur prometteur.