Lorient pense à Karel Geraerts

Qui sera l’entraîneur du FC Lorient la saison prochaine ? C’est une question que beaucoup de supporters se posent depuis plusieurs semaines. Malgré une très belle saison chez les Merlus, Regis Le Bris n’est pas sur de rester au club cet été. Loin de là. Et si Lorient a publié un communiqué récemment expliquant que même si le coach avait exprimé son souhait de changer d’air le club ne voulait pas s’en séparer, la direction etudie bien d’autres pistes.

Selon nos informations, Lorient a approché ces dernières heures Karel Geraerts, coach de l’Union Saint-Gilloise. Un profil qui séduit grandement les Merlus. Et cela tombe bien puisque la presse belge vient d’annoncer que le technicien belge de 41 ans ne sera plus entraîneur de l’USG la saison prochaine. Devant l’impossibilité de trouver un accord concernant une prolongation, le club belge a décidé de se séparer de Geraerts qui pourrait donc rapidement rebondir à Lorient. Selon nos indiscrétions, ce profil a été proposé aux Merlus par Mogi Bayat. Mais Geraets ne veut pas travailler avec Bayat et souhaite que Lorient passe par un autre ses agents officiels dans ce dossier.

