Le FC Barcelone sur le point de doubler le Real Madrid pour la pépite Endrick

Explosant depuis quelques mois avec les jeunes de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa, connu en tant qu'Endrick commence à se faire un nom dans le monde du football. Pourtant né en juillet 2006 et donc âgé de 15 ans, cet attaquant au style se rapprochant de Ronaldo de Nazario est en train de tout casser avec l'équipe des moins de 20 ans des Verdão. Lors de la Copinha, la Coupe du Brésil des moins de 20 ans, il s'est révélé en janvier dernier avec sept buts en six matches jusqu'au titre des siens contre Santos (4-0). Suivi par les plus grands dont le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore Manchester City, il nourrit des fantasmes comme un certain Neymar le faisait il y a une décennie et ce alors qu'il n'a pas encore jouer en professionnel.

Le natif de Brasilia, qui a confirmé ses bonnes prestations il y a un mois lors du Tournoi de Montaigu en glanant le titre avec le Brésil, a vu son nom revenir de plus en plus du côté du Real Madrid. D'ailleurs, son père a récemment montré son soutien au club merengue. Malgré l'avantage que dispose la Casa Blanca dans le dossier, le FC Barcelone ne l'entend pas de cette oreille et veut comme à l'instar de ce qu'il avait fait avec Neymar en 2013, prendre les devants.

Le FC Barcelone veut faire venir Endrick en 2024

Ainsi selon Sport, les Blaugranas ont pris les devants dans ce dossier et vont entamer des discussions avec Palmeiras dans les prochains jours afin de doubler la concurrence. Sous contrat jusqu'en juin 2024 en tant que stagiaire avec la formation brésilienne, Endrick pourrait signer son premier contrat professionnel en juillet prochain lorsqu'il aura 16 ans. C'est là que le FC Barcelone a un plan. Les Catalans veulent conclurent un accord avec Palmeiras pour lier le joueur au club catalan dés sa première signature professionnelle avec Palmeiras.

Le FC Barcelone veut négocier un transfert avec différentes primes selon la progression du joueur en vue d'une arrivée de ce dernier à l'été 2024. Un moyen de parier sur l'avenir sans pour autant se mettre en difficulté sur le point de vue financier puisque l'opération ne sera active que dans deux ans. Reste à savoir si cette première approche catalane séduira le joueur et les Verdão. Les autres prétendants risquent également de répondre à cette offensive catalane.