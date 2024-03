LdC, Leipzig : Xavi Simons croit encore à la qualification

Défait lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions par le Real Madrid à domicile (0-1), le RB Leipzig fait face à un gros challenge, celui de renverser le club le plus titré de la compétition. L’écurie allemande, qui se déplace sur la pelouse du Santiago-Bernabéu mercredi soir pour la manche retour, pourra compter sur un Xavi Simons (20 ans) très confiant.

«Je pense qu’il y a encore une chance pour nous et que nous voulons la saisir», rappelle dans un premier temps Simons, dans un entretien accordé à Kicker. «Nous savons que nous allons affronter le Real, une équipe vraiment bonne et compacte, qui aborde ce match avec une avance de 1 à 0. Mais je crois en notre équipe. Nous devons sortir sur le terrain et apprécier de jouer dans ce stade. Je réponds à tous ceux qui nous ont déjà éliminés : rien n’est impossible», assure avec fermeté le joueur prêté par le PSG. Réponse mercredi.