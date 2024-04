AC Milan : la forte déclaration du DG sur le mercato

L’été risque d’être agité à Milan, en particulier chez les Rossoneri. Dauphin de son rival ultime en Serie A, l’Inter, l’AC Milan ne sera pas sacré champion cette saison. Et plusieurs joueurs pourraient être amenés à quitter le navire, comme les Français Théo Hernandez (26 ans) et Mike Maignan (28 ans), ou encore Rafael Leão (24 ans). En revanche, le club lombard ne sera pas obligé de vendre pour recruter, comme l’a assuré le directeur général Giorgio Furlani pour Sky Sport.

«Mike Maignan, Rafa Leao et Theo Hernandez sont des joueurs milanais, ils ont des contrats longs et sont heureux de rester avec nous. L’été dernier, nous n’avons pas été timides sur le marché, nous ne le serons pas non plus cette année s’il le faut. En tout cas, nous ne devons pas faire des coups pour faire des coups. L’idée est toujours de construire une équipe compétitive et de gagner», a assuré le directeur général milanais. Les courtisans sont prévenus.