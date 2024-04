Lille - OM : Benjamin André juge le résultat logique

Lille poursuit son petit bonhomme de chemin. Vainqueur de Lens le week-end dernier, le LOSC a enchaîné avec un second succès de rang en dominant l’Olympique de Marseille en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (3-1). Rarement inquiétés par les Marseillais, les Dogues ont maîtrisé leur sujet pour se hisser provisoirement sur le podium. Un résultat mérité selon Benjamin André.

«En première période on a été brouillons, on a voulu forcer les choses pendant qu’eux nous attendaient en contres. Ils en ont eu, mais on les a bien contrôlés. En seconde période, on était beaucoup mieux, on a eu beaucoup de situations. Ce qui est dommage c’est le but qu’on prend et les quelques situations concédées… On est bien en ce moment, mais entre le championnat et la Coupe d’Europe, il y a encore beaucoup de boulot», a souligné le milieu de terrain lillois au micro de Prime Video.