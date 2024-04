Ligue 1 : l’OM enchaîne un troisième revers de suite à Lille

Après avoir été battu à Rennes (0-2), puis par le PSG lors du Classique au Vélodrome (0-2), l’OM devait se relever au Stade Pierre-Mauroy de Lille, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Privé de Mbemba, Rongier, Murillo, Sarr, Clauss et Bamo Meïté, Gasset s’appuyait sur la paire Gigot-Balerdi en défense centrale. Alors qu’Ounahi, Gueye, Luis Henrique, Aubameyang et Harit étaient également titularisés. Mais c’était bien le LOSC, avec les retours d’Alexsandro et Cabella, qui se montrait rapidement offensif avec un duel perdu de Zeghrova devant Lopez (9e). Et le portier marseillais devait encore se détourner devant une tête d’Alexsandro sur corner (22e). Dans un premier acte fermé et dominé par le LOSC, l’OM, pas dans le coup ce vendredi soir, devait faire beaucoup mieux au retour des vestiaires.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 62 27 41 18 8 1 64 23 2 Brest 50 27 17 14 8 5 37 20 3 Lille 49 28 17 13 10 5 42 25 4 Monaco 49 27 14 14 7 6 52 38 5 Nice 43 27 6 12 7 8 28 22 6 Lens 42 27 7 12 6 9 36 29 7 Marseille 39 28 8 10 9 9 41 33 Voir le classement complet

Mais les hommes de Gasset n’ont pas réagi. Pire encore, après une énorme perte de balle, Gigot, pris de vitesse, a crocheté David, qui a ensuite ouvert le score sur un penalty logiquement accordé (1-0, 54e). Rien n’allait pour l’OM puisque Zeghrova voyait sa frappe enroulée s’écraser sur la transversale (56e), mais quelques minutes plus tard, Cabella permettait bien aux Lillois de faire le break face à son ancienne équipe (2-0, 71e). Et sur la meilleure occasion phocéenne, Chevalier se montrait impérial (74e). Marseille parvenait tout de même à réduire le score grâce à un but gag d’Ismaily (2-1, 81e), mais rien n’a souri, puisque dans la foulée, Gudmundsson profitait d’une défense dépaysée pour redonner de l’avance aux Nordistes (3-1, 84e). L’OM enchaîne ainsi son troisième revers de suite et reste à trois points de Lens, avec un match en plus et avant d’aller défier Benfica, en Ligue Europa. De son côté, le LOSC revient à hauteur de Monaco (4e) et à un point de Brest.