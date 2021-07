Martin Odegaard pourrait rapporter gros au Real Madrid !

La suite après cette publicité

Martin Odegaard connaît déjà une jeune carrière tumultueuse. Annoncé comme un crack, l'international norvégien a été recruté très tôt au Real Madrid et ne s'y est jamais vraiment imposé. Il a d'ailleurs été prêté à de nombreuses reprises (Heerenveen, Vitesse Arnhem, Real Sociedad et Arsenal).

À chaque fois, il a pu montrer ses qualités. Partout sauf à Madrid où la pression semble peut-être trop importante pour lui. Par conséquent, on se demande bien où va pouvoir continuer sa carrière, alors que le joueur de 22 ans (sous contrat jusqu'en 2023) sort d'une saison plutôt correcte à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta.

Un joli pactole pour les caisses du Real

Ce vendredi, ESPN en dévoile un peu plus sur l'avenir du coéquipier d'Erling Haaland en sélection. En effet, d'une part, il ne souhaite pas vraiment rester chez les Merengues, mais ces derniers ne verraient pas non plus d'un mauvais oeil le départ de l'ex-crack qui pourrait rapporter très gros.

En ces périodes de vache maigre, le Real Madrid fait tout pour gagner un peu d'argent afin d'éventuellement le dépenser sur Kylian Mbappé. Ainsi, selon le média susmentionné, le transfert de Martin Odegaard vers Arsenal, qui souhaite le garder, ou ailleurs rapporterait la modique somme de 50 millions d'euros. En ces temps que nous traversons, c'est toujours ça de pris pour un joueur plus vraiment désiré !