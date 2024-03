Real Madrid : même les Madrilènes s’en prennent à Vinicius Jr !

Plus que le résultat de la rencontre ou le contenu qui a été proposé par les deux équipes au Bernabéu mercredi soir, le geste de Vinicius Jr, considéré par beaucoup comme une agression, fait énormément parler. Beaucoup crient au scandale un peu partout en Europe, estimant que l’ailier brésilien, qui a ouvert le score, aurait dû être expulsé par l’arbitre de la rencontre. Un geste que même beaucoup de Madrilènes ont du mal à défendre. Effectivement, ce jeudi matin, ils sont nombreux à critiquer l’attitude de leur joueur.

Predrag Mijatović, ancien joueur et dirigeant du club de la capitale espagnole et désormais consultant pour la Cadena SER, a par exemple tenu des propos très durs contre le joueur brésilien. « Le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement. Peut-être que celui d’une autre équipe oui. Je conseille à Vinicius de trouver une manière de se calmer ou il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu’il doit changer son comportement. Il crie sur les adversaires et ses coéquipiers. Ils doivent le calmer comme si c’était un gamin. Il doit changer radicalement », a lancé celui qui a offert la Ligue des Champions 1998 aux Merengues.

Vinicius Junior doit changer

Sur la Cadena SER également, le célèbre présentateur Manu Carreño a tenu des propos très durs. « Quelqu’un doit expliquer à Vinicius qu’au Real Madrid, les valeurs passent avant les buts. Quelqu’un doit lui dire que le respect pour l’adversaire passe avant le talent. Il doit corriger sa façon d’être totalement imprévisible. Pas uniquement pour les adversaires, mais aussi pour sa propre équipe. Quand tu portes le maillot du Real Madrid, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ce serait bien que quelqu’un lui fasse comprendre que tout n’est pas permis dans le foot », a lancé le journaliste vedette de la radio.

Dans les journaux, beaucoup de journalistes s’en prennent au joueur de la Canarinha. « Quelqu’un au club doit remettre Vinicius à sa place », titre ainsi le journaliste Enrique Ortego dans Relevo, avant d’ajouter : « je sais que dans le vestiaire et dans les bureaux, ils veulent le faire sortir de cette confusion. Mais soit ils n’en sont pas capables, soit le joueur est irrécupérable. […] L’arrivée de Mbappé devrait lui changer les idées, mais on dirait que ça risque de l’offusquer encore un peu plus ». Même son de cloche pour Tomas Roncero, journaliste pro-Madrid très connu en Espagne qui a repris de volée le Brésiliend dans les colonnes de AS : « Vinicius a été capable du meilleur et du pire. Il a risqué le rouge avec un coup de rage absurde contre Orban. Il a joué avec le feu ». Le Brésilien est prévenu, il va devoir changer de comportement rapidement ou il risque de se mettre à dos ses supporters…