OM : Arkadiusz Milik priorité absolue de la Juventus

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 516 minutes passées sous le maillot de l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues depuis son arrivée en janvier, Arkadiusz Milik (26 ans) a déjà scoré à 4 reprises. La preuve que, malgré plusieurs mois d'inactivité forcée du côté de Naples, le Polonais n'a absolument rien perdu de ses talents de renard des surfaces.

Tout cela n'est évidemment pas passé inaperçu dans La Botte, la Juventus ayant un œil très attentif sur ce qui se passe en Ligue 1. Et si Tuttosport le plaçait déjà mardi parmi les pistes suivies sérieusement par le directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici et ses équipes pour le prochain mercato, La Gazzetta dello Sport va encore un peu plus loin ce mercredi.

Arek coche toutes les cases

Le quotidien sportif au papier rose avance purement et simplement que le n° 9 de l'OM est l'objectif n° 1 des Bianconeri pour cet été. L'idée est de l'associer à Cristiano Ronaldo (36 ans) sur le front de l'attaque piémontaise. D'autres noms sont évoqués, mais Milik est bel et bien annoncé comme la priorité des champions d'Italie en titre, entre prestations convaincantes et conditions abordables (il perçoit 3,5 M€ par an et disposerait d'un bon de sortie fixé à 12 M€ en cas de non-qualification en Ligue des Champions).

La Gazzetta considère d'ailleurs qu'il sera plus simple pour la Juve de négocier avec l'OM et son président Pablo Longoria, un ancien de la maison, qu'avec Aurelio De Laurentiis, du temps où le natif de Tychy appartenait à Naples. Les supporters olympiens ont donc intérêt à profiter de la forme et des buts d'Arkadiusz Milik comme il se doit d'ici la fin de la saison, car ce dernier pourrait ne pas rester bien longtemps à l'Orange Vélodrome...