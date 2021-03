La révolution offensive de la Juventus passera par la Ligue 1

La suite après cette publicité

Le «Ronaldomètre». L'outil, créé ce mardi par Tuttosport, se veut être un indicateur pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. À ce jour, et après les déclarations de l'intéressé suite à son triplé à Cagliari (1-4) et les propos du directeur sportif Fabio Paratici, le quotidien sportif italien évalue à 75% les chances de voir le Portugais rester à la Juventus, où son contrat court jusqu'en juin 2022. Quatre autres clubs se partagent les 25% de chances restantes : Manchester United, le Sporting CP, le Paris SG et le Real Madrid. La publication transalpine nous explique toutefois que la Vieille Dame se tient prête et étudie toutes les possibilités à l'approche du mercato.

Que CR7 reste ou parte, les objectifs turinois sont déjà bel et bien identifiés et on en trouve un bon nombre au sein de notre chère Ligue 1. Tuttosport explique en effet que si le Lusitanien décide de rester, la Juve s'attaquera à deux cibles de ce côté des Alpes : Memphis Depay (27 ans, Olympique Lyonnais) et Arkadiusz Milik (27 ans, Olympique de Marseille). Le Néerlandais est en fin de contrat avec l'OL cet été et rêve toujours du FC Barcelone. Les Piémontais restent en embuscade, au cas où. Le Polonais, lui, disposerait d'une clause libératoire particulière. Si l'OM ratait une qualification en Ligue des Champions (scenario le plus probable à ce jour), il pourrait partir en cas d'offres supérieures ou égales à 12 M€.

Un œil sur l'axe PLM

Les pensionnaires de l'Allianz Stadium, qui sont sur ses traces depuis de longs mois, sont là aussi à l'affût. Ils n'ont pas perdu de vue l'ancien Napolitain, très en verve depuis ses débuts avec les Phocéens : 4 réalisations en 516 minutes jouées. Le quotidien sportif évoque également les relations amicales entre les deux clubs, incarnées par le nouveau président marseillais Pablo Longoria, ancien de la maison turinoise, et matérialisées cet hiver par l'opération Marley Aké-Franco Tongya. Dans l'optique où le quintuple Ballon d'Or choisirait de mettre les voiles cet été, là encore, les équipes d'Andrea Agnelli ont pensé à tout. Ils disposeraient d'une plus grande marge de manœuvre financière et tenteraient des coups d'une autre envergure.

Et deux joueurs du Paris SG sont évoqués parmi ces cibles aux côtés de Sergio Agüero (32 ans, en fin de contrat avec Manchester City) et Paul Pogba (28 ans, Manchester United) : Mauro Icardi (28 ans), désiré depuis longtemps par les Bianconeri, et Moise Kean (20 ans), l'enfant de la maison, prêté par Everton aux Rouge-et-Bleu. L'Argentin semble avoir perdu du terrain dans l'esprit de la direction parisienne depuis plusieurs mois, tandis que l'Azzurro, lui, est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Toffees et impliquerait un sacré investissement. On risque donc d'entendre beaucoup parler de la Juventus sur le marché cet été, en Italie comme en France !