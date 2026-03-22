Ligue 1 : le Paris FC s’impose face au Havre avec un Immobile buteur, Rennes accroché par Metz

Le Paris FC a fait un nouveau pas de géant dans la course au maintien. Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré fin février pour remplacer Stéphane Gilli, le promu n’a toujours pas perdu le moindre match. Ce dimanche, les Franciliens ont confirmé leur embellie en s’imposant au caractère face au Havre, concurrent direct au maintien (3-2). Ciro Immobile avait inscrit son premier but en L1 sur une remise de son compatriote Coppola (29e, 1-0), avant que Seko ne marque contre son camp quatre minutes plus tard (33e, 2-0). Rudy Matondo a été expulsé après la pause pour une faute sur Gourna, mais les Parisiens ont su faire le dos rond malgré le but de Rassoul Ndiaye à l’heure de jeu (2-1).

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Gory a fait la décision pour les Parisiens en toute fin de match sur un caviar de Lees-Melou (3-1, 86e), tandis que Kyeremeh a réduit une nouvelle fois l’écart pour le HAC (90+2e, 3-2). En parallèle, Rennes n’a pas été capable de prendre le meilleur sur la lanterne rouge messine (0-0). La seule bonne chose qu’ont à peu près montrée les Bretons ce soir, c’était bien ce joli maillot porté pour célébrer les 125 ans du club. Mais pour une fois, le vent a tourné en faveur des Messins, sauvés par un hors-jeu sur un but de Rouault dans les derniers instants du match (89e). Pas sûr que cela suffise pour se sauver, mais les Grenats arrachent au moins leur 5e match nul de la saison. Rennes est 7e du classement, à trois points de l’OL, troisième.