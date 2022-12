Vente OL : le club met la pression à John Textor

Mais à quoi joue le milliardaire américain John Textor ? C'est la question que beaucoup de supporters lyonnais se posent depuis plusieurs semaines. Car la vente de l'Olympique Lyonnais tarde à arriver alors qu'on annonce que tout va bien depuis quelques mois déjà. Cette situation (les deux reports de la vente) confirme aussi que John Textor ne semble pas aussi serein que ça dans cette histoire. De quoi commencer à agacer les vendeurs et l'OL Groupe ? Un peu. Et le communiqué publié ce jour par le club confirme cette théorie. Dans cette publication officielle, OL Groupe a annoncé qu'une décision définitive sera prise dimanche soir concernant le rachat ou non du club par John Textor.

Ils «ont convenu d’accorder un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser» les dernières étapes. John Textor, de son côté, a tenu à rassurer les supporters dans ce même communiqué en donnant aussi les raisons des reports. «La réalisation de l'apport a été retardée, car elle est soumise à l'accord des autorités footballistiques britanniques (Premier League). Ces autorités ont requis l'accord de Crystal Palace et de ses actionnaires. À ce jour, l'accord de Crystal Palace est ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l'approbation de la Premier League, n'a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les prochains jours.»