Le PSG répond à l’attaque du clan Mbappé

Ce matin, Le Monde a remis une pièce dans le dossier du litige opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le joueur est parti libre de tout contrat au Real Madrid, mais il réclame pas moins de 55 M€ au club de la capitale en guise de salaires et primes impayées. Le clan Mbappé a d’ailleurs saisi la commission juridique de la LFP et prévenu la FFF afin de cette dernière avertisse l’UEFA.

La suite après cette publicité

Contacté par France Info, le PSG a fait savoir qu’il n’avait reçu « aucune notification » de la part de la LFP et de la FFF. De plus, le club ajoute qu’il ne « souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours, qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois, et le club continue de s’engager respectueusement sur le sujet ». Le message est passé.