Le PSG avance sur Pierre-Emerick Aubameyang pour l'été prochain !

La suite après cette publicité

Si l'on écarte ses prêts en début de carrière, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur plutôt fidèle à ses équipes. Deux ans et demi à Saint-Étienne, 4 ans et demi à Dortmund, 4 ans à Arsenal. Mais tout s'est accéléré depuis son départ de Londres pour rallier le FC Barcelone en janvier 2022. Malgré six mois très corrects, il a été cédé à Chelsea l'été dernier.

Un transfert proche des 20 M€ et un salaire supérieur à celui touché en Catalogne, et voilà le Gabonais de retour à Londres, en Premier League. Avec un contrat de deux ans, jusqu'en 2024, pas anodin pour un attaquant âgé de 33 ans. Mais l'aventure avec les Blues pourrait tourner court.

Le PSG a déjà avancé ses pions avec Aubameyang

En effet, selon nos informations, Chelsea ne devrait pas retenir Aubameyang en cas de volonté de part, ce qui pourrait lui permettre de quitter le club londonien dès l'été prochain. Autre information, de taille, c'est vers le PSG qu'il pourrait alors se diriger. Des pourparlers ont été entamées avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison !

Aubameyang se projette en tout cas déjà du côté de Paris, lui qui a toujours apprécié cette destination. Alors que Paris a échoué à trouver un deuxième attaquant de classe mondiale cet été, Aubameyang représenterait une option offensive majeure à utiliser pour la prochaine saison. Et il retrouverait à Paris un entraîneur, Christophe Galtier, qu'il connait bien pour l'avoir fréquenté du côté de Saint-Étienne, entre 2011 et 2013.