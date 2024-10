Chelsea : l’infernal déclin de João Félix

Jorge Mendes est l’un des agents les plus puissants de la planète football. Mais c’est aussi parfois un magicien. Cet été, le Portugais a utilisé son solide réseau pour tenter de trouver un point de chute à João Félix. Une chose qu’il n’imaginait pas, il y a encore quelques années lorsque le jeune footballeur explosait sous le maillot de Benfica. Après un transfert record de 126 M€ à l’Atlético de Madrid, l’international portugais a connu des hauts et des bas. Et depuis quelques mois, il a du mal. Malgré tout, il a pu compter sur son agent pour lui trouver de nouveaux défis à relever à Chelsea (prêt de 6 mois en janvier 2023) et au FC Barcelone (prêt d’une saison en 2023-24).

Un retour inattendu à Chelsea

Alors qu’il espérait rester en Catalogne, João Félix 10 buts, 6 passes décisives, 44 matches) n’a pas vraiment convaincu une direction, qui devait se serrer la ceinture. Renvoyé à Madrid, il a participé à la pré-saison des Colchoneros. Diego Simeone, avec lequel ses relations sont plutôt fraîches, lui avait malgré tout ouvert la porte. «C’est un footballeur de l’Atlético de Madrid et pendant qu’il sera ici, nous le jugerons en fonction de son travail, comme nous le faisons avec tous les membres de l’équipe», avait-il avoué après un match amical cet été. Mais les supporters, eux, ne voulaient plus du Portugais. Certains l’avaient d’ailleurs insulté lors d’un match de préparation face à Getafe, où il avait été buteur le 4 août dernier.

Lié à quelques clubs, dont Benfica ou encore Aston Villa, le footballeur de 24 ans est finalement retourné à Chelsea contre 52 M€. Ce qui a surpris puisque les Blues possédaient assez de joueurs offensifs et que son prêt de six mois là-bas n’avait pas vraiment marqué les esprits (4 buts en 20 matches). Malgré cela, le joueur né en 99 était déterminé comme il l’avait confié à son arrivée sur le site des Blues.«C’est une chance pour moi de trouver une maison. Après deux prêts, à Chelsea et au Barça, j’avais besoin de rester définitivement au même endroit. Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi que Chelsea. Je vois un endroit parfait pour briller. Il y a eu des choses qui m’ont donné envie de revenir : le projet, le club, le championnat, les supporters, le temps que j’ai passé ici et que j’ai adoré.»

João Félix n’est pas un titulaire

Il avait ajouté : «je suis mieux préparé pour la Premier League. J’ai l’impression que mes meilleures années sont devant moi. Je n’en doute pas. Les meilleures années sont encore à venir. Et cette année va être une bonne année, car maintenant je suis en permanence ici et je peux en profiter.» Après les paroles, les fans attendaient des actes de la part de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2031. Pour le moment, le natif de Viseu a participé à 7 rencontres toutes compétitions confondues (283 minutes jouées au total). Dans le détail, il a été utilisé à 5 reprises en Premier League, 1 fois en Ligue Europa Conférence et 1 fois en Carabao Cup. Mais il faut préciser qu’il n’a été titulaire qu’en coupes.

Il n’a débuté aucun des 5 matches de championnat auxquels il a pris part (117 minutes jouées en PL). En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 1 but (contre Wolverhampton en Premier League) et il a délivré 1 passe décisive (contre Barrow en Carabao Cup). Un maigre bilan pour le moment. Et cela ne s’est pas arrangé dimanche après-midi, puisqu’il n’est même pas entré en jeu face à Liverpool (défaite 2 à 1). C’est la deuxième fois cette saison qu’Enzo Maresca agit ainsi avec lui puisqu’il l’avait laissé tout le match sur le banc face à Brighton le 28 septembre dernier (victoire 4 à 2). Si cela n’a pas forcément été commenté en Angleterre ou au Portugal, ailleurs, le traitement du joueur fait couler de l’encre. C’est le cas en Espagne, où il a joué à l’Atlético et au Barça.

Des difficultés en club et en sélection

AS, qui a titré "João Félix ne sert à personne", a écrit à son sujet : «le Portugais n’a pas débuté en Premier League et n’a joué aucune minute contre Liverpool à Anfield. Il vit dans l’ombre de Cole Palmer à Chelsea (…) João Félix n’est pas le plan B d’Enzo Maresca, ni même C ou D, et la défaite de Chelsea à Anfield (2-1) l’a encore une fois démontré. Le match de Liverpool a été le premier grand match que l’équipe londonienne a disputé avec l’attaquant portugais au sein de l’équipe bleue et il a passé les 90 minutes entières sur le banc (…) L’entraîneur de Chelsea a fait appel à différents joueurs pour rafraîchir le front offensif, mais João Félix n’a jamais été une option. Outre les titulaires Nicolas Jackson, Noni Madueke et Jadon Sancho, Pedro Neto et Christopher Nkunku sont les alternatives préférées d’Enzo Maresca. Et le gros "problème" de João Félix s’appelle Cole Palmer. »

En Catalogne, Sport n’est pas plus optimiste. «La chute de Joao Félix semble ne pas avoir de fin. Ça descend. Personne ne lui fait confiance. Ni son entraîneur, Enzo Maresca, ni celui du Portugal, Robert Martínez. Le Catalan lui a à peine laissé une chance lors des deux matches de Ligue des Nations que les Portugais ont disputé lors de la dernière trêve internationale. Il a été remplaçant et n’a pas participé à la victoire portugaise contre la Pologne (1-3). Il a joué à peine 2 minutes contre l’Écosse (0-0). Le footballeur semble être tombé dans l’apathie, sans aucune envie de se justifier, et n’est pas à la hauteur du footballeur qui a émerveillé Benfica. Et sa valeur s’effondre. Elle est passée de 100 millions à 30 millions d’euros et elle continue de baisser.»

Une erreur de casting ?

Sport, qui explique qu’il ne s’illustre qu’en coupes cette saison, poursuit : «à Londres, ville où il a déjà vécu, cela ne décolle pas. Enzo Maresca ne lui fait pas confiance et son séjour sur le terrain est totalement résiduel. Une rotation presque forcée par l’accumulation de matches dans un calendrier infernal. À tout cela s’ajoute que devant lui, il a Cole Palmer, l’un des joueurs à la mode au niveau européen, et Jadon Sancho, qui semble retrouver le niveau qu’il a affiché à son époque à Dortmund.» En France, Salim Baungally, journaliste spécialiste du foot anglais, est plutôt inquiet pour lui comme il nous l’a confié. «Lorsqu’il arrive dans cet effectif de Chelsea pléthorique, forcément, on sait qu’il y a beaucoup d’attaquants avec un niveau loin d’être risible. Le problème est que Maresca a, petit à petit, dessiné sa ligne d’attaque avec quasiment deux joueurs, dont un est indéboulonnable absolu à savoir Cole Palmer. La question ne se pose même pas.»

Il poursuit : «le deuxième, c’est Nicolas Jackson. Après ça tourne entre plusieurs joueurs dont Pedro Neto, qui est un joueur important de la rotation voire davantage. Ce qui fait que João Félix ne peut plus être aujourd’hui un titulaire. Il ne le sera pas tant que Cole Palmer et Nicolas Jackson seront là. Il joue un peu en Conference League ou en Carabao Cup. Aujourd’hui, je ne vois pas comment il peut faire pour jouer en championnat de manière durable. Je suis très pessimiste le concernant. Il y a beaucoup d’erreurs de casting à Chelsea. Dès qu’il est arrivé, je ne comprenais pas l’intérêt d’avoir João Félix. Ce n’est pas un mauvais joueur. Mais il ne correspond pas à la manière de jouer de Maresca.» Jorge Mendes va peut-être devoir encore faire des miracles si la situation de son poulain perdure…