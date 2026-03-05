Jérôme Rothen dézingue l’OM !

Jérome Rothen n’y est pas allé de main morte à l’heure de commenter la nouvelle désillusion de l’OM cette saison, en Coupe de France. L’ancien joueur du PSG, qui officie sur RMC, a remis en cause l’attitude des joueurs olympiens, éliminés à domicile par Toulouse.

La suite après cette publicité

« Les joueurs apparemment ils aiment prendre des claques comme ça, se faire humilier, se faire insulter. Parce qu’ils sont allés se le chercher encore, ils ne font pas le match qu’il faut. Les joueurs, ils ne rendent pas la copie d’un club ambitieux qui veut gagner la Coupe de France. On te donne l’opportunité de mener au bout de 30 secondes de jeu et derrière donner aussi peu… (…) Je n’avais pas le même avis que beaucoup de gens qui ont commenté ce match hier en disant que l’OM avait fait une bonne première mi-temps. Mais j’hallucine ! (…) C’est affligeant encore une fois. Il y a un minimum à mettre en place », a-t-il lancé.