OM : Beye explique pourquoi il a sorti Abdelli à la mi-temps contre le TFC

Himad Abdelli a vécu un véritable calvaire lors du quart de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Toulouse. Titularisé par Habib Beye, le milieu de terrain a été averti dès la dixième minute de jeu avant d’être remplacé dès la mi-temps. Un match compliqué qui risque de ne pas le mettre en confiance. Cet après-midi, Beye a expliqué son choix de le sortir à la pause.

« Ça a été difficile pour lui, on l’a tous vu et pour deux raisons. Il est sanctionné vite par un carton et ça a impacté son match dans le pressing et l’intensité qu’on voulait. Je l’ai sorti, car il avait deux situations où il glisse et emporte deux joueurs. Le 4e arbitre me dit « heureusement qu’il ne l’emporte pas plus haut. » J’ai senti qu’il pouvait prendre rouge. Mon rôle c’est d’anticiper. Dès la 20e minute, on a fait partir des joueurs à l’échauffement. Je devais le protéger et on a fait ce choix à la pause », a-t-il confié en conférence de presse.