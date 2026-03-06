Menu Rechercher
Commenter 28
Coupe de France

OM : Beye explique pourquoi il a sorti Abdelli à la mi-temps contre le TFC

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Himad Abdelli @Maxppp
Marseille 2-2 Toulouse

Himad Abdelli a vécu un véritable calvaire lors du quart de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Toulouse. Titularisé par Habib Beye, le milieu de terrain a été averti dès la dixième minute de jeu avant d’être remplacé dès la mi-temps. Un match compliqué qui risque de ne pas le mettre en confiance. Cet après-midi, Beye a expliqué son choix de le sortir à la pause.

La suite après cette publicité

« Ça a été difficile pour lui, on l’a tous vu et pour deux raisons. Il est sanctionné vite par un carton et ça a impacté son match dans le pressing et l’intensité qu’on voulait. Je l’ai sorti, car il avait deux situations où il glisse et emporte deux joueurs. Le 4e arbitre me dit « heureusement qu’il ne l’emporte pas plus haut. » J’ai senti qu’il pouvait prendre rouge. Mon rôle c’est d’anticiper. Dès la 20e minute, on a fait partir des joueurs à l’échauffement. Je devais le protéger et on a fait ce choix à la pause », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Himad Abdelli

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Himad Abdelli Himad Abdelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier