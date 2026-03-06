Menu Rechercher
Ligue 1 : la date et heure du match OM-LOSC sont connues

Marseille Lille

L’OM de Habib Beye (4e) sait désormais quand est-ce qu’il recevra le LOSC de Bruno Génésio au Vélodrome pour le compte de la 27e journée de championnat. Alors que l’horaire du match (20h45) posait problème en raison des élections municipales dans la cité phocéenne, la LFP a tranché pour permettre une meilleure organisation et éviter qu’il y ait des débordements autour du stade (les résultats ayant lieu à 20h). Désormais, les Marseillais sont fixés. La rencontre face à l’actuel cinquième de Ligue 1 aura bien lieu le dimanche 22 mars, mais à 17h15.

La ligue a d’ailleurs publié cette nouvelle dans un communiqué. « En concertation avec le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la rencontre Olympique de Marseille / LOSC Lille comptant pour la 27ème journée de Ligue 1 McDonald’s est fixée au dimanche 22 mars à 17h15 ». À la même heure, le Paris FC affrontera le HAC à Jean-Bouin, tandis que Rennes recevra Metz.

