OM : Paixão apporte son soutien à Balerdi

Il y a un homme qui fait beaucoup jaser ces derniers temps à Marseille et encore plus depuis mercredi soir, il s’agit de Leonardo Balerdi. Présent au club depuis 6 ans, le défenseur argentin a vécu une nouvelle élimination en Coupe de France, avec un tir au but raté. Les supporters marseillais n’en peuvent plus, mais ses partenaires sont là pour le soutenir, à l’image d’Igor Paixão, présent en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Parler de Léo, ce n’est pas toujours facile. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup. Ça peut arriver à tout le monde de rater un penalty. Il faut se soutenir, et il faut avoir la tête sur les épaules, ce n’est pas toujours facile. On voulait se qualifier. C’est quelqu’un qui travaille beaucoup, une grande personnalité, de la confiance. C’est quelqu’un de très bien qui va réussir à dépasser ces moments difficiles », a lancé le Brésilien, qui garde le sourire malgré la mauvaise passe olympienne.