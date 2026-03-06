Menu Rechercher
Le Stade Rennais donne des nouvelles de Jérémy Jacquet

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jérémy Jacquet @Maxppp

Jérémy Jacquet a bel et bien été opéré de sa blessure à l’épaule survenue contre Lens il y a un mois. On ne devrait pas revoir le défenseur avec le maillot du Stade Rennais puisque sa fin de saison est largement comprise. Cet été, il rejoindra Liverpool, qui l’a recruté contre 70 M€ cet hiver. L’écurie bretonne a donné des nouvelles du joueur.

Stade Rennais F.C.
Hier, à Paris, notre défenseur Jérémy Jacquet a été opéré de l'épaule gauche.

𝗕𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗝𝗲́𝗿𝗲́𝗺𝘆 ! 🔋
«Sorti blessé à l’épaule gauche, à Lens le 7 février, Jérémy Jacquet s’est fait opérer jeudi à Paris. À l’issue de la période de convalescence, l’international espoir retrouvera la semaine prochaine le centre d’entraînement Henri Guérin pour débuter son programme de rééducation», informe les Brétiliens dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
