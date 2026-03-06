Ligue 1
Le Stade Rennais donne des nouvelles de Jérémy Jacquet
Jérémy Jacquet a bel et bien été opéré de sa blessure à l’épaule survenue contre Lens il y a un mois. On ne devrait pas revoir le défenseur avec le maillot du Stade Rennais puisque sa fin de saison est largement comprise. Cet été, il rejoindra Liverpool, qui l’a recruté contre 70 M€ cet hiver. L’écurie bretonne a donné des nouvelles du joueur.
Stade Rennais F.C. @staderennais – 13:40
Hier, à Paris, notre défenseur Jérémy Jacquet a été opéré de l'épaule gauche.Voir sur X
𝗕𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗝𝗲́𝗿𝗲́𝗺𝘆 ! 🔋
«Sorti blessé à l’épaule gauche, à Lens le 7 février, Jérémy Jacquet s’est fait opérer jeudi à Paris. À l’issue de la période de convalescence, l’international espoir retrouvera la semaine prochaine le centre d’entraînement Henri Guérin pour débuter son programme de rééducation», informe les Brétiliens dans un communiqué.
