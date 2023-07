Al-Ittihad : les débuts rêvés de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Après Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en décembre dernier, l’attaquant français Karim Benzema a été le deuxième vainqueur de Ballon d’or à rejoindre l’Arabie saoudite, où il s’est engagé en faveur d’Al-Ittihad, champion de la Saudi Pro League en titre. Il n’a pas été le seul à rejoindre le club basé à Djeddah puisque son compatriote N’Golo Kanté (ex-Chelsea) et le Portugais Jota (ex-Celtic) ont également signé dans le club, en attendant l’arrivée du Brésilien Fabinho, en provenance de Liverpool. Il arborera l’emblématique numéro 9, porté auparavant par Abderrazak Hamed-Allah, meilleur buteur de la SPL lors de la saison qui vient de s’écouler.

Et pour sa première apparition sous les couleurs du Club du Peuple, le buteur ex-international tricolore (97 sélections, 37 buts) a été titularisé par son entraîneur, Nuno Espirito Santo, dans un duo offensif aux côtés de son compère marocain. Néanmoins, ses premiers pas ne se feront pas dans le championnat national - comme Lionel Messi à l’Inter Miami - mais lors de la première journée de la Coupe arabe des clubs champions. Kanté, quant à lui, doit d’abord patienter sur le banc avant de découvrir les couleurs de sa nouvelle équipe.

À lire

L’OL touche au but pour Duje Ćaleta-Car !

Benzegoal a encore brillé

Au King Fahd Stadium de la capitale Riyad, Al-Ittihad a affronté l’Espérance Sportive de Tunis, vainqueure à trois reprises de cette compétition. Si le scénario de la rencontre tournait en faveur du Taraji sur une superbe reprise de volée d’Oussama Bouguerra (0-1, 26e), Karim Benzema s’est montré décisif pour la première fois après la demi-heure de jeu, offrant un joli ballon à Hamed-Allah, qui vient couper son centre dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 35e). De quoi faire espérer les supporters jaune-et-noir de voir cette doublette en attaque faire briller le club en championnat et, pourquoi pas à l’échelle continentale, avec la Ligue des champions de l’AFC.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, on voit un Karim Benzema communicatif avec ses coéquipiers et remuant pour offrir des espaces et opportunités offensives aux siens. Avant de faire la différence de par sa magie balle au pied : servi dans le couloir gauche, le natif de Lyon s’est approché de la zone de vérité avant de déclencher un enroulé parfait pour tromper le gardien adverse (2-1, 55e). Des débuts rêvés pour l’ancien attaquant du Real Madrid, qui a vu l’autre Frenchie de la formation, Kanté, rentrer à la mi-temps pour parfaire l’entrée en lice réussie des Doyens. KB9 a quitté les siens à la 70e sous les applaudissements de ses nouveaux fans dans l’antre riyadien. Une belle histoire d’amour donc entre le Nueve et l’Arabie saoudite…