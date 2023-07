Les débuts tonitruants de Lionel Messi avec l’Inter Miami

La suite après cette publicité

Comme dans un rêve. Les débuts de Lionel Messi avec l’Inter Miami ressemblent à un scénario idéal et vont décupler sa cote de popularité outre-Atlantique. La semaine dernière, il avait ébahi les États-Unis en inscrivant un splendide coup-franc dans le temps additionnel pour donner la victoire à son équipe. Cette nuit, au cours du match face à Atlanta United en Leagues Cup (qui réunit des équipes américaines et mexicaines), la Pulga a fait encore plus fort pour sa première titularisation : deux buts et une passe décisive pour une victoire 4-0.

Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps pour le voir entrer en action. Et pour raviver des souvenirs émus aux supporters barcelonais. Ouverture de Sergio Busquets, également présent sur le terrain, à destination de Messi, qui croisait sa frappe du pied gauche pour ouvrir la marque dès la 8e minute de jeu, avec l’aide du poteau qui lui renvoyait la balle sur son pied droit. De quoi faire exploser de joie le DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

À lire

Inter Miami : l’effet Lionel Messi se fait déjà ressentir !

Des débuts parfaits

Rebelote à la 22e minute, avec une action typique de l’Argentin, qui perçait l’axe et écartait côté gauche avant d’être servi en retrait par Robert Taylor et de finir du pied droit tranquillement. Pas une heure de jeu sous ses nouvelles couleurs qu’il avait déjà 3 buts au compteur. Il a ajouté une passe décisive pour ce même Robert Taylor, auteur d’un doublé lui aussi, probablement heureux d’évoluer aux côtés du septuple Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

Messi était remplacé à la 78e minute, sous l’ovation de la foule. Le voilà totalement adopté par son nouveau public grâce à ses débuts réussis. Ce qui lui avait notamment manqué au PSG, où il avait attendu sa 4e apparition pour marquer un but splendide face à Manchester City en Ligue des Champions. L’histoire démarre mieux aux États-Unis.